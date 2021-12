Cdp: oltre 8 mln di investimenti per la manifattura digitale

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Cdp Venture Capital Sgr lancia Forward Factory, l'acceleratore dedicato alle startup che sviluppano prodotti o soluzioni in ambito digital manufacturing. Con una dotazione complessiva di 8,64 milioni, di cui 3,57 milioni per successivi follow on post accelerazione, il programma si rivolge a startup in grado di offrire servizi digitali per innovare i processi produttivi manifatturieri, attraverso blockchain, realtà aumentata e virtuale, industrial IoT, intelligenza artificiale e big data, cybersecurity, cloud computing e robotica digitale. Nato da un'iniziativa di Cdp Venture Capital attraverso il suo Fondo Acceleratori, Forward Factory sarà gestito da Gellify, piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende consolidate, e vede la partecipazione di Azimut Libera Impresa e di altre primarie realtà operative in ambito industriale e manifatturiero. Il programma si estende su un arco di 3 anni, coinvolgendo circa 10 startup ogni anno, che potranno accedere ad un percorso della durata di 6 mesi volto a consolidare il proprio ingresso sul mercato. "Investire in un programma di accelerazione dedicato alla manifattura digitale, significa investire nell'industria del futuro", sottolinea Francesca Bria, Presidente di Cdp Venture Capital Sgr. Forward Factory avrà sede a Casalecchio di Reno (BO) presso il Phygital Hub di Gellify. La call per la selezione delle prime 10 startup è aperta da oggi fino all'8 aprile 2022 al sito www.forwardfactory.io. (ANSA).

