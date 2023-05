Fitto: 'Per la terza rata del Pnrr adottati tutti gli atti necessari'

"Tutti gli atti e provvedimenti anche di tipo normativo necessari al conseguimento della terza rata" legati alle milestone e ai target previsti dal Pnrr per il 31 dicembre 2022 "sono già stati adottati". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, al Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto nel corso della sua risposta al question time alla Camera.

Dopodiché ha chiarito: "Il pagamento della terza rata non è in alcun modo collegato alla realizzazione agli investimenti relative alle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" previsti dalla misura 2.1 del Pnrr per un valore di 2,49 miliardi di euro.", ha detto Fitto rispondendo a un'interrogazione del M5S. Il pagamento della terza rata è piuttosto "legata al raggiungimento delle milestone e dei target previsti dal Pnrr per il 31 dicembre 2022".

In merito alla tempistica per l'attuazione delle misure per contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare il territorio, il recente decreto sul Pnrr approvato dal Parlamento, "ha rimodulato la tempistica" stabilita dal dpcm dell'agosto 2022 (governo Draghi) e ha "introdotto rilevanti semplificazioni di tipo procedurale ed amministrativo - contabile" con l'obiettivo di "recuperare il ritardo nel cronoprogramma procedurale originato dai tempi di adozione e di pubblicazione del dpcm e di assicurare il rispetto del termine del 31 dicembre 2025 previsto dalla milestone".

"Nel corso di questi mesi, il Governo ha provveduto ad effettuare una verifica approfondita, di cui si darà conto nella relazione semestrale che verrà inviata al Parlamento la prossima settimana, in ordine all'effettiva possibilità di realizzare tutti gli investimenti previsti dal PNRR", ha detto Fitto. "Si tratta di una verifica effettuata nella prospettiva di garantire, da un lato, un utilizzo efficace di tutte le risorse del PNRR e, dall'altro, di individuare in relazione a tutti gli investimenti le modalità di attuazione e le forme di finanziamento più adeguate rispetto all'obbiettivo della loro effettiva realizzazione, rifuggendo da soluzioni semplicistiche che alla prova dei fatti risultano del tutto inattuabili in considerazione della necessità di completare gli investimenti finanziati con le risorse Pnrr entro il 30 giugno 2026". ha concluso il ministro.