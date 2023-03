Con l'emergenza idrica a rischio il 18% del Pil

L'emergenza idrica potrebbe mettere a rischio 320 miliardi di euro tra imprese idrovore e filiera estesa dell'acqua, ovvero il 18% del Pil italiano, ma si può rispondere alla crisi con il modello circolare delle 5R: Raccolta, Ripristino, Riuso, Recupero e Riduzione. La proposta operativa contro gli sprechi e la siccità emerge dal Libro Bianco 2023 "Valore Acqua per l'Italia", realizzato dall'Osservatorio istituito dalla Community Valore Acqua per l'Italia creata nel 2019 da The European House-Ambrosetti per rappresentare la filiera estesa dell'acqua in Italia. Il libro Bianco è stato presentato oggi, Giornata mondiale dell'acqua.

Emerge dalle analisi del Libro Bianco 2023 "Valore Acqua per l'Italia" il ruolo chiave di un'azione di informazione rivolta ai più giovani. In Italia il 20% dei consumi d'acqua dolce è domestico ed è quindi necessario favorirne un consumo più responsabile con i giovani che sembrano proprio quelli più inclini al consumo dell'acqua dal rubinetto. Lo rende noto la Community Valore Acqua per l'Italia creata nel 2019 da The European House - Ambrosetti che ha avviato un progetto pilota nelle scuole italiane che prevede la creazione di un "Kit dell'Acqua" pensato per diffondere, con chiavi di lettura adatte ai più giovani, la conoscenza sviluppata dalla Community sulla filiera dell'acqua e l'importanza di stili di consumo responsabili e consapevoli. Il progetto durerà circa un anno e sta coinvolgendo la rete dei 27 Licei Tred (Liceo Sperimentale per la Transizione Ecologica e Digitale) e l'Associazione Nazionale Presidi (7 Istituti omnicomprensivi nel Sud del Paese, per un totale di oltre 5.000 studenti).