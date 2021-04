Intesa, focus sui distretti industriali per il rilancio

A un anno dallo scoppio della pandemia, Intesa Sanpaolo presenta il suo tredicesimo rapporto annuale dedicato all'evoluzione economica e finanziaria delle imprese distrettuali realizzato dalla Direzione Studi e Ricerca della banca. Il rapporto si pone l'obiettivo di rappresentare lo stato di salute dei distretti, evidenziando le criticità da superare, i fattori di resilienza su cui far leva e le priorità da affrontare per un rilancio economico duraturo e sostenibile. L'analisi sarà illustrata dal capo economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, e dal responsabile della ricerca Industry & Banking, Fabrizio Guelpa. Concluderà il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. I lavori saranno moderati dal responsabile Media and Associations Relation, Matteo Fabiani. Il rapporto contiene una analisi dell'andamento della produzione e del fatturato delle imprese distrettuali e le prospettive per il 2021. Ampio spazio anche sul ruolo delle filiere per il rilancio dell'economia italiana e le priorità su cui puntare, come il digitale e il green, per sfruttare al meglio i fondi del Next Generation Eu. Streaming dalle 10.30.