Inps, a marzo autorizzate 39,9 milioni ore cig, -8% su anno

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a marzo 2024 sono state 39,9 milioni, il 14,1% in meno rispetto a febbraio (46,4 milioni) e l'8,0% in meno rispetto a marzo 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 43,4 milioni di ore. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulla cassa integrazione.

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2024 sono state 24,6 milioni (+17,7% sull'anno) mentre quelle di cig straordinaria sono state 13,6 milioni (di cui 7,7 per solidarietà). con un calo del 34,0% sullo stesso mese del 2023.





