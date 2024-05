Salvini, mai un solo italiano a combattere in Ucraina

"Mai, mai nel mio nome e mai con l'ok della Lega, un solo figlio d'Italia a combattere e a morire in Ucraina. E penso che Macron quando continua a ribadire questa possibilità, commette un errore gravissimo, e sia una persona o in difficoltà o pericolosa. Stiamo aiutando l'Ucraina in ogni maniera possibile, con aiuti economici, umanitari, militari, sociali. Pensare di mandare i nostri figli a combattere e morire in Ucraina, è folle". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della presentazione del Salone dell'Auto di Torino.



