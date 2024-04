Gentiloni: 'Patto non è perfetto ma è un buon compromesso'

"Abbiamo molto lavoro da fare per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Quello che abbiamo raggiunto non è perfetto. È un buon compromesso. Il compromesso raggiunto in sede di trilogo è il risultato della determinazione di tutti a far progredire e migliorare l'attuale quadro legislativo". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni intervenendo in Plenaria sul Patto di Stabilità. Le nuove regole sono "più flessibili, più orientate alla crescita, più credibili nella loro attuazione", ha aggiunto.

