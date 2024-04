Borsa: Milano in rialzo (+0,7%) con Tim, Nexi e banche

La Borsa di Milano conferma il buon passo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 33.956 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale ed è sopra 135 punti, così come il rendimento del decennale italiano che è al 3,83% Sempre in testa Tim (+4,3%) nel giorno dell'assemblea per il rinnovo del cda con l'attuale ad, Pietro Labriola che si avvia alla riconferma.

Tra gli altri titoli in luce Nexi (+2,8%). Nel credito svettano Banco Bpm (+1,87%), Unicredit (+1,55%), Mps (+1%). Buon passo poi di StM (+1,47%) e Ferrari (+1,23%).

Sempre sotto pressione Saipem (-3,11%) dopo i conti, nonostante l'utile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA