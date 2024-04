Sole 24 Ore-Confindustria, 29 aziende certificate ItalyX

Sono 29 le aziende, complessivamente per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro di fatturato, che nei primi quattro mesi del 2024 hanno ottenuto la certificazione ItalyX: è la certificazione di italianità delle imprese, lanciala lo scorso novembre, promossa da Il Sole 24 Ore e sviluppata in collaborazione con Confindustria.

Ne emerge un primo quadro "estremamente rappresentativo del panorama aziendale manifatturiero italiano - viene spiegato - con grandi aziende come De Cecco, Emu, Caffè Carraro e Comset, attente a valorizzare ulteriormente brand già consolidati sul mercato internazionale, ma anche Pmi operanti sia in ambito B2C che B2B, vere eccellenze nei rispettivi comparti".

"Siamo estremamente soddisfatti del successo conseguito da ItalyX in soli 6 mesi non solo in termini di quantità e qualità delle aziende che hanno conseguito favorevolmente la certificazione e di attenzione del sistema confindustriale verso il progetto, ma soprattutto - commenta la a.d. del gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero - perché si sta consolidando una vera e propria rete a supporto del Made in Italy nel mondo fatta anche di realtà professionali che operano quotidianamente al fianco delle imprese. Diverse sono le aziende attualmente coinvolte nel processo di certificazione che avremo il piacere di presentare nei prossimi mesi".



