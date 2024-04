Boom di acquisti high-tech nel primo trimestre 2024: telefonia (28%), computer (15%) ed elettronica (14%) sono i più cercati dagli italiani. Risulta da un'indagine di BlazeMedia, mediatech company, che ha analizzato i trend di consumo degli utenti del suo network, le categorie di shopping online più gettonate.

Tra le novità più acquistate nel settore high-tech ci sono smart tag e domotica, per esempio interruttori wi-fi e smart speaker; smartphone e elettrodomestici top di gamma i più cercati in promozione. Rispetto al 2023, nel primo trimestre del 2024 gli utenti del network di BlazeMedia hanno speso di più in componenti elettronici e audio: +3% di transato.



