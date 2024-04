"Non ho autorizzato la vendita dell'abitazione di Montecarlo ad una società riconducibile a Giancarlo Tulliani. Quando ho dato l'ok non sapevo chi fosse l'acquirente". E' quanto aggiunge l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini dopo la sentenza del tribunale di Roma che lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi per la vicenda della casa di Montecarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA