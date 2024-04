'Bello essere tornati', Stones inarrestabili in tour Usa

I Rolling Stones tornano on the road negli Stati Uniti e sono più che mai inarrestabili. Ha preso il via da Houston in Texas Hackney Diamonds, il tour che porterà in giro la rock band inglese in 16 città statunitensi.

L'ultima tappa sarà il 17 luglio a Santa Clara in California. E' anche la prima tournée americana senza il batterista Charlie Watts, scomparso nel 2021.

"Ciao Houston, è bello essere tornati nel Lone Star State" (soprannome per il Texas, ndr), ha detto Jagger, 80 anni. Sul palco con lui Keith Richards, anche lui 80 anni, e Ronnie Wood, a 76 anni il più giovane. Nonostante l'età, e secondo quanto riferiscono diversi media Usa, quella che è considerata la più grande rock band al mondo non ha mostrato alcun segno di rallentamento.

Durante uno show di circa due ore, leggermente più corto rispetto ai precedenti concerti, gli Stones hanno suonato con la stessa energia della prima volta (oltre 60 anni fa, ndr). In delirio il pubblico, molti dei fan di vecchia data mostravano t shirt dei tour precedenti. Jagger si è pavoneggiato con la sua inconfondibile andatura, non ha mai smesso di saltare da una parte all'altra del palco sfidando il tempo e anche la forza di gravità, incitando anche la platea a cantare con lui. "Il livello di energia è sempre su con loro, l'età non si sente", ha detto Dale Skjerseth, a capo della produzione dei concerti della band.

Il tour serve a promuovere il loro ultimo album, 'Hackney Diamonds', uscito nell'ottobre del 2023 e il primo dal 2005. Ai concerti, in scaletta diverse canzoni nuove ma anche tanti brani classici oltre che qualcuno a sorpresa come, 'Rocks Off' del 1972 e 'Out of Time', del 1966, canzone a detta di Jagger mai suonata dalla band in un concerto negli Stati Uniti. In chiusura un brano senza tempo: '(I can't get no) Satisfaction'.

Prima di salire sul palco, Jagger si è concesso una visita al 'Johnson Space Center', il centro spaziale della NASA.

L'esperienza è stata condivisa su social media. "Grazie @nasa - ha scritto - per averci accolto e per la visita guidata dagli astronauti Josh Cassada, Bob Hines e Jessica Meir". In una delle foto il frontman si mostra nella stanza 'Mission Control', in un'altra indossa degli occhiali spaziali ed è seduto in quello che sembra un simulatore.

Dopo Houston, la prossima tappa sarà il 2 maggio al New Orleans Jazz & Heritage festival. Molti fan si chiedono se questo sia l'ultimo tour degli Stones negli Stati Uniti. "Ogni volta che li vediamo - ha detto Savannah Welch, al concerto con il figlio - ci chiediamo se questo sia l'ultimo". Hackney Diamonds il tour del pensionamento, quindi? Neanche lontanamente. Skjerseth dubita che la band dica addio alle scene. "Questa non è la fine - ha commentato - sono molto entusiasti".



