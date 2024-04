I rendimenti dei titoli di Stato europei sono in lieve rialzo in vista delle decisioni della Fed attese per domani. A metà giornata lo spread tra Btp e Bund si attesta a 132 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di tre punti base al 3,88% e quello tedesco al 2,55% (+2 punti base).



