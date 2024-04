Un animale selvaggio, il più letto per Giornale della libreria

C'è Un animale selvaggio, il nuovo thriller dell'autore best seller svizzero Joël Dicker - pubblicato in Italia da La nave di Teseo - in cima alla classifica dei libri più letti tra il 25 marzo e il 21 aprile 2024. Segue Lo spezzacuori, nuovo titolo della prolifica autrice di romance Felicia Kingsley (Newton Compton; è primo nella narrativa italiana) e L'orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio (Einaudi), in discesa dalla prima posizione del mese precedente. Ogni 4 settimane il Giornale della Libreria, testata dell'Associazione Italiana Editori (AIE), pubblica online l'elenco dei 100 libri più venduti e classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti. Le prime 10 posizioni sono in libera consultazione, per le successive è necessario registrarsi gratuitamente a questo link.

Appena oltre il podio - e primo tra i saggi - HarperCollins Italia piazza Life. La mia storia nella Storia, l'autobiografia di Papa Francesco pubblicata in simultanea dall'editore in 21 Paesi e 8 lingue diverse. Chiude la prima metà della decina In nome della libertà. La forza delle idee di Silvio Berlusconi, scritto da Paolo Del Debbio e pubblicato da Piemme: è secondo tra i saggi.

In sesta posizione della classifica generale c'è Fabbricante di lacrime di Erin Doom, Magazzini Salani, sospinto di nuovo in alto - era stato il libro più venduto in Italia nel 2022 - dalla distribuzione dell'omonimo film su Netflix; segue Roberto Vecchioni con Tra il silenzio e il tuono (Einaudi).

In ottava posizione, si avvia a chiudere la top 10 della classifica generale Hazel Riley: altra autrice romance italiana sotto pseudonimo anglofono proveniente da Wattpad. Il titolo è Game of Titans. Ascesa al paradiso, secondo volume della saga pubblicata da Sperling & Kupfer.

È invece di Cara Giulia - scritto da Gino Cecchettin e Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli - la nona posizione, terza nella classifica di saggistica. In decima c'è Cuore nascosto (Mondadori), il nuovo romanzo scritto dal regista Ferzan Özpetek.

Nella classifica fumetti One piece di Eiichiro Oda volume 107 (Star Comics) si piazza primo: le successive cinque posizioni sono di Pera Toons (Tunué). Tra i manuali primeggia UDA. Guida alla progettazione dell'unità di apprendimento per la prova orale per tutte le classi di concorso (Edizioni Giuridiche Simone), ma i quattro gradini successivi sono occupati da volumi di self help che a vario titolo promettono la felicità.



