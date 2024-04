Fondo unico nazionale turismo, via alla procedura per richieste

Nell'ambito delle direttive emanate dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, si comunica che è aperta la piattaforma informatica dedicata per la presentazione di richieste di contributo, relative alla quota di competenza del Ministero (denominata quota 20%) delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo. I fondi destinati per l'anno 2024, sono mirati a sostenere la realizzazione di progetti d'investimento volti a migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei siti turistici di interesse, nonché a potenziare l'attrattività turistica e promuovere la ripresa produttiva del settore turistico nazionale. Le risorse che il Ministero ha destinato alle Regioni e Provincie autonome (denominata quota 80%) ammontano a 16 milioni di euro per la spesa corrente e 30 milioni per quella in conto capitale, mentre le risorse di competenza diretta del Ministero (denominata quota 20%) ammontano a 4 milioni di euro per la spesa corrente e 7,5 milioni per quella in conto capitale.

La piattaforma informatica (https://istanze.ministeroturismo.gov.it/) che prende avvio è relativa alla quota di competenza diretta del MiTur.



