Fitto, per quinta rata consapevoli di difficoltà ma sereni

Il ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla domanda se è sicuro di raggiungere entro dicembre gli obiettivi della quinta rata del piano risponde che il lavoro che si sta facendo "molto positivo" e parla di "consapevolezza della difficoltà dei passaggi ma di "serenità per il lavoro" messo in campo. "Se come credo si redefinirà entro l'anno il percorso di rimodulazione complessiva del piano e quindi anche della condivisione dei nuovi obiettivi della quinta rata", ridotti e modificati, "sono convinto che si potranno raggiungere questi obiettivi", dice al Festival delle Regioni.

"Il tema della leale collaborazione con le Regioni è centrale nell'azione del governo. Nella piattaforma indicata e negli obiettivi che sono oggetto di queste giornate di riflessione si dovrà insieme lavorare", dichiara Fitto. Il ministro osserva che "il coinvolgimento delle regioni nella fase di predisposizione del Pnrr non è stato il massimo" e che è "necessario mettere in campo, come si sta cercando di fare, un lavoro di coinvolgimento sui diversi livelli istituzionali".



