Avvio in rosso per le principali Borse europee, in attesa della lettura finale degli indici pmi di agosto nell'Eurozona e dopo che in Cina i sondaggi dei direttori degli acquisti hanno segnalato un rallentamento dell'attività nei servizi. A Francoforte l'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,6%, al pari del Ftse 100 di Londra, mentre a Parigi il Cac 40 cede lo 0,53%.



