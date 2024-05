Ok del consiglio della Liguria a mutuo secondo lotto diga Genova

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato a maggioranza l'articolo del disegno di legge omnibus che concede un mutuo da 57 milioni all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per finanziare il secondo lotto della nuova diga del porto di Genova. Sono stati 17 i voti a favore (centrodestra) e 12 i contrari (centrosinistra e M5S). L'opposizione lo ha definito il 'progetto Spinelli', l'imprenditore portuale finito agli arresti domiciliari per corruzione assieme al governatore Giovanni Toti.

"Un'opera chiave per la Liguria, il Paese e l'Europa", ha detto il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana.



