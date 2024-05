Nel 2023 compravendite abitazioni in calo del 10%

Le compravendite immobiliari del settore residenziale chiudono il 2023 con un calo di poco inferiore al 10%. E' quanto emerge dal Rapporto Immobiliare 2024 elaborato dall'Abi e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I volumi tornano, quindi, a contrarsi dopo un 2022 caratterizzato ancora dal segno più. Nel 2023 sono state compravendute 709.591 abitazioni, quasi 76 mila unità in meno del 2022, pari a una contrazione del 9,7%.

Quanto ai metri quadri sono state vendute abitazioni per un totale di oltre 75 milioni di metri quadrati, in diminuzione del 10,3% rispetto al 2022, con una superficie media per unità abitativa compravenduta pari a 106,1 metri quadri, in lieve diminuzione rispetto al 2022 (-0,7 metri quadri).



