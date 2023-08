Borsa: Milano piatta con l'Europa in attesa dati inflazione

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio a cavallo della parità, in linea con tutte le Borse europee, che aspettano i dati dell'inflazione nella zona euro sui quali si potranno basare le scelte della Bce in vista della riunione di metà settembre.

L'indice Ftse Mib sale infatti di poche frazioni di punto (+0,1%) con escursioni in terreno negativo. Calmo lo spread sui 164 punti base con una tendenza al calo dei rendimenti in avvio dei mercati dei titoli di Stato del Vecchio continente.

In Europa, dove tutti i listini sono piatti, da segnalare il rialzo del 5% in avvio a Zurigo per Ubs dopo utili record nel secondo trimestre. A Milano, tra i titoli principali, Saipem cede il 4% dopo avere concluso il collocamento del bond da 500 milioni, mentre Cnh sale di un punto percentuale.



