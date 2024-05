Fitto, 'negli ultimi anni spesa solo legata ai bonus'

In Italia negli ultimi anni c'è stato un forte auemnto della spesa pubblica destinata soprattutto a bonus e non a investimenti strutturali e per il Patto di stabilità "ci porterà a dover programmare delle scelte". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al Rome Investment Forum 2024 della Febaf.

"L'aumento di spesa pubblica - ha detto Fitto - è diventato strutturale negli anni, non tende a diminuire, è andato aumentando ma soprattutto quest'anno abbiamo una novità non di poco conto perché in tutti questi anni non solo si è aumentata la spesa pubblica, lo si è fatto non per investimenti strutturali che potessero modificare realmente le condizioni economiche e intervenenedo su settori chiave con investimenti che portassero una prospettiva. No". Piuttosto, ha osservato il ministro, "Il problema è che si è aumentato con una logica della spesa più collegata ai bonus, che ha rappresentato molta spesa assistenziale e corrente e non ha prodotto risultati veri. Ma ha messo in campo un altro aspetto decisivo che è quello che il ritorno al patto stabilita ci porterà a dover programmare delle scelte sulle quali il patto di stabilita inciderà e quindi le priorità saranno fondamentali in questa direzione".



