Borsa: Milano corre (+1,1%) con Recordati e le banche

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Avvio deciso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che sale dell'1,1% trainato da Recordati (+3,2%), Campari (+2,1%), Amplifon (+2%) e dal comparto bancario, dove si mettono in luce Unicredit (+2,1%) e Mediobanca (+2,4%), promossa a 'buy' da Jefferies, che definisce il titolo 'adatto a tute le stagioni' e in grado di fare meglio dei competitor quando i tassi torneranno a scendere. Bene Mps (+1,8%), che ha incassato il miglioramento dell'outlook da parte di Moodys'. Gli acquisti coinvolgono anche Leonardo (+1,7%), Iveco (+1,6%) e Diasorin (+1,3%). Deboli, invece, Tenaris e Inwit, in calo dello 0,1%. Fuori dal listino principale non fa prezzo Exprivia (+20% teorico) oggetto di un'opa del controvalore complessivo di 36 milioni di euro finalizzata al delisting. (ANSA).