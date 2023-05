Borsa: Milano pesante con l'Europa, giù Prysmian e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - L'incertezza sull'economia globale con la frenata della manifattura cinese mette sotto scacco le Borse europee. A fine giornata è Milano a perdere più di altre.

Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,97% a 26.051 punti.

Una seduta in cui sono scesi anche i rendimenti con il Btp decennale al 4,07% e lo spread con il Bund in rialzo a ridosso dei 180 punti.

Tra i singoli titoli i peggiori sono stati Prysmian (-4,15%), Leonardo (-4,07%) e, tra le banche, Unicredit (-3,55%). In controtendenza Mps (+1,79%) sempre in scia a quando detto dal ceo, Lovaglio sul consolidamento e la nascita di un terzo polo bancario. Acquisti poi su Fineco (+1%) e Nexi (+0,9%). (ANSA).