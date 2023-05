Conou, raccolta olio lubrificante tocca 100%, riciclo al 98%

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Nel 2022 sono stati raccolti 181 mila tonnellate di olio lubrificante usato, ovvero il 100% del raccoglibile. Lo annuncia il Conou, il Consorzio che cura la raccolta e sottolinea che oltre il 98% è stato rigenerato, con la produzione di ben 118 mila tonnellate di nuove basi lubrificanti e di oltre 38 mila tonnellate di bitumi e gasoli.

Il risparmio è ammontato a circa 130 milioni di euro sulla bolletta petrolifera per importazioni di greggio evitate, un impatto economico rilevante e lavoro per 1.216 persone tra occupazione diretta e indotto.

"Tutto ciò - spiega il Conou- è frutto dell'impegno di una rete capillare di raccoglitori col marchio che ha ritirato l'olio da circa 103 mila siti tra officine e industrie, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e delle due aziende di rigenerazione che danno i loro contributo decisivo alla chiusura del cerchio. Il Rapporto di Sostenibilità 2022 conferma ancora una volta come la filiera Conou si posizioni quale eccellenza dell'economia circolare non solo in Italia ma anche in Europa, dove mediamente si rigenera appena il 61% dell'olio usato raccolto e una grande parte di esso viene bruciata".

"I processi di circolarità per l'uso efficiente delle risorse nello sviluppo di tecnologie e know-how organizzativo applicati nella Filiera del Conou hanno permesso di creare una catena di valore per l'ambiente, l'economia e la salute umana senza eguali in Europa", spiega il presidente del Consorzio Riccardo Piunti.

"L'Italia è uno dei Paesi d'Europa, in questo caso del mondo, che ha una capacità di riciclo elevata, e questo è nato dall'attenzione ai livelli locali, alla raccolta differenziata; è nato dall'iniziativa di fare meglio ciò che noi riusciamo già a fare. Siamo un Paese che non ha materie prime, un Paese che fa dell'ingegno la propria forza. Ebbene il Conou credo sia la dimostrazione di come si possa costruire un qualcosa di importante per il Paese, che ci porta a primeggiare in ambito europeo." ha commentato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. (ANSA).