Borsa: Milano chiude debole con l'energia,in luce le utility

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - La Borsa di Milano (-0,16%) conclude debole la seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, appesantita dall'energia, limita i danni grazie alla performance positiva delle utility. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 180 punti, con il rendimento del decennale italiano che cede 13 punti base e si attesta al 4,14%.

Nel listino principale scivolano Tenaris (-2,7%), Eni (-2,3%) e Saipem (-1,9%). Male anche Leonardo e Nexi (-1,7%) e Recordati (-1,6%). Vendite sulle banche con Bper che cede l'1,2%, Banco Bpm (-1,1%), Intesa (-0,7%) e Unicredit (-0,5%). In controtendenza Mps che guadagna lo 0,2. Seduta negativa per Tim (-1,1%), alle prese sempre con le vicende legate alle due offerte per la Rete.

Si mette in mostra il comparto tecnologico con le ultime novità sull'intelligenza artificiale. In scia con l'andamento del settore a Wall Street, corrono Prysmian (+2,8%) e Stm (+1,3%). Brillano le utility, con il prezzo del gas che si muove nell'area dei 24 euro al megawattora. In rialzo Erg (+1,7%), A2a (+1,6%), Hera (+1,1%) e Enel (+0,9%). Tra i titoli a minor capitalizzazione vola la Juve (+4,4%), dopo il patteggiamento con la Procura della Federcalcio sulla cosiddetta manovra stipendi, avvallato con sentenza dal Tribunale federale nazionale. (ANSA).