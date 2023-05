Borsa: l'Europa fiacca nonostante l'accordo sul debito Usa

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in calo nonostante l'intesa raggiunta sull'innalzamento del tetto del debito americano tra il presidente Usa, Joe Biden, e lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, che ora dovrà superare l'esame del Parlamento americano.

Milano (-0,6%) guida i ribassi davanti a Francoforte e Parigi (-0,3%), in una giornata che vede chiuse per festività Londra, New York e alcuni listini europei. Debole anche Madrid (-0,4%) dopo che il premier Pedro Sánchez, sconfitto nelle amministrative, ha deciso per le elezioni anticipate, mentre corre Istanbul (+4,3%) con il successo alle urne del presidente Recep Tayyip Erdogan.

L'aver schivato un default disastroso non scuote neppure Wall Street, dove i future segnano rialzi marginali: il Dow Jones e l'S&P500 avanzano dello 0,2% e il Nasdaq dello 0,3%. Meglio fanno i titoli Stato, con i rendimenti dei bond dell'eurozona in calo di diversi punti base: il Btp ne cede quasi 9, al 4,28%, mentre lo spread con il Bund tedesco è poco mosso a quota 185.

"La ovvia interpretazione positiva è che un rischio di coda negativo", quello di un default Usa, "sta per essere rimosso dal tavolo", ha commentato a Bloomberg, Dan Sukuzi di Richard Bernstein Advisors, anche se la rifocalizzazione degli investitori sui fondamentali dell'economia rimette al centro "un quadro che resta precario" e in cui inflazione e stretta monetaria minacciano la crescita e gli utili societari.

Sul fronte energetico il petrolio è debole, con il Wti in calo dello 0,3% a 72,4 dollari e il Brent dello 0,6% a 76,2 dollari, mentre il gas, dopo il tonfo di venerdì, guadagna l'1,1% a 25,2 euro al megawattora. (ANSA).