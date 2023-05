Borsa: Milano e l'Europa rimontano con l'accordo sul debito Usa

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il progressivo ottimismo sull'intesa per il tetto del debito negli Stati Uniti ha spinto le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,16% a 26.713 punti, l'Ftse All share in aumento dell'1,15% a quota 28.812.

Tra i mercati azionari del Vecchio continente, tutti in chiara rimonta, Amsterdam è stata la Borsa più positiva con una chiusura in aumento dell'1,6%, seguita da Parigi e Francoforte entrambe in rialzo dell'1,2%. Più caute Madrid e Londra, rispettivamente in crescita dello 0,8% e dello 0,7%.

Bene Mosca, salita di oltre un punto percentuale nonostante il prezzo del gas sia in ulteriore ribasso: ad Amsterdam il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in calo del 3,6% a 24,5 euro al Megawattora, con punte di discesa in corso di seduta anche sotto quota 24 euro, aggiornando così i minimi dal settembre 2021.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni invece sostanzialmente stabile: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 184 punti base rispetto ai 185 dell'avvio e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,37%.

In questo clima in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è stato Stm salito di quasi il 4%, con Mediolanum tra le banche in rialzo del 2,3%. Bene anche Stellantis salita di due punti percentuali. Deboli invece Tim (-0,5%) ed Erg, scesa dello 0,6%. (ANSA).