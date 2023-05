Borsa: l'Europa prosegue caduta con Wall Street, Milano -2,3%

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Non si arresta la corrente di vendite sulle Borse europee dopo l'avvio di Wall Street che attende in serata i verbali della Fed.

A trascinare verso il basso i listini i timori sul debito Usa, ma anche la nuova ondata di Covid in Cina e l'inflazione britannica sopra le attese.

Milano resta la peggiore con il Ftse Mib che perde il 2,3% (Ftse Mib a 26.588 punti) con Mediobanca (+2%), in scia al piano, e Prysmian (+1,4%) controcorrente sul listino con Mps (-5,4%), Leonardo (-5,35%) e Pirelli (-5%) maglia nera.

Tra le altre Piazze, Francoforte cede l'1,84%, Parigi l'1,88% e Londra l'1,89%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia sul terreno quasi 2 punti percentuali con tech, finanza e beni di largo consumo sotto pressione.

Stabile lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è nell'area dei 185 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,29%.

Sul fronte delle commodity il gas scende sotto i 28 euro euro (27,74), sempre sui livelli di ottobre 2021. Sale invece il petrolio con il wti che sale del 2% oltre 74 dollari al barile e il brent (+1,85%) che supera i 78 dollari. Quanto ai cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0784. (ANSA).