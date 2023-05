Moody's fa slittare l'aggiornamento sul rating dell'Italia

Moody's fa slittare l'aggiornamento sul rating sovrano dell'Italia. L'agenzia di rating, che aveva fissato per oggi l'eventuale revisione del merito di credito, in una nota include l'Italia fra gli emittenti il cui rating non e' stato aggiornato pur essendo in calendario.

Il giudizio di Moody's sull'Italia era molto atteso dopo che Fitch e S&P hanno confermato la loro valutazione. In una nota Moody's elenca gli emittenti per il quale il rating non è stato aggiornato nonostante fossero in calendario e, oltre all'Italia, ci sono Malta e la città di Zagabria. Il rating del Portogallo invece è stato aggiornato come previsto, con Moody's che ha confermato il suo giudizio Baa2 e rivisto al rialzo l'outlook a positivo d stabile.