Paolo Scaroni nominato nuovo presidente dell'Enel

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - L'assemblea degli azionisti di Enel ha dato il via libera alla nomina di Paolo Scaroni alla presidenza del consiglio di amministrazione. La nomina è stata approvata dal 97,2480% del capitale votante.

La lista del Mef con i candidati al cda di Enel con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo A.d. ha ricevuto il 49,1089% dei voti dell'assemblea, quella di Assogestioni il 43,4972% e quella di Covalis, con l'indicazione alla presidenza di Marco Mazzucchelli il 6,9448%. Così la votazione dei soci per il rinnovo del cda. Per i quozienti attributi la lista del Mef ha 6 candidati, per Assogestioni i rimanenti 3. Per Covalis nessun candidato (ANSA).