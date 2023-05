Tim in Brasile cresce a doppia cifra, ebitda +23%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Tim inizia il nuovo anno in Brasile con "solidi risultati", ricavi ed ebitda in crescita a doppia cifra, battendo le stime degli analisti. In progresso anche l'utile, che arriva a 437 milioni di reais (79,3 milioni di euro circa). A spingere i risultati sono l'incorporazione degli asset del gruppo Oi acquisiti lo scorso anno e la performance organica. "Abbiano iniziato il 2023 mantenendo la buona performance degli ultimi anni e rafforzando ancora di più il nostro protagonismo nel settore delle telecomunicazioni", ha commentato l'a.d Alberto Griselli.

I ricavi netti normalizzati sono cresciuti del 20,2% a 5.681 milioni di reais (circa 1,06 miliardi di euro); i costi sono cresciuti del 17,9% a 3.069 milioni di reais "largamente influenzati da fattori legati all'acquisizione di Oi Mobile e alle spese relative a una struttura di rete e una base di clienti più ampia dopo il completamento dell'acquisizione", l'ebitda normalizzato è cresciuto del 23% a 2.612 milioni di reais (474,3 milioni di euro). (ANSA).