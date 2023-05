In Italia si lavora troppo, si pensa alla settimana corta

Il 9,4% dei lavoratori italiani è rimasto al lavoro nel 2022 per quasi 50 ore a settimana (49) contro una media del 7% dell'intera Ue. E' quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti dell'Eurostat mentre cresce il dibattito in Italia e in Europa sulla settimana corta ma allo stesso stipendio. In Italia, piu' o meno la settimana media è di circa 40 ore (8 ore al giorno).

Si tratta di circa 2,7 milioni di persone rispetto ai circa 23 milioni di occupati complessivi che passano più ore al lavoro.

Il dato italiano è tra i più alti d'Europa: ci superano solo gli irlandesi (9,1%), i portoghesi (9,4%), peggio va ai lavoratori francesi con il 10,2%. Ma il top si raggiunge in Grecia: 12,6%. In Romania il dato precipita al 2,2%, in Bulgaria allo 0,7%.

Il fenomeno dell'extralavoro riguarda soprattutto gli autonomi: in Europa il 30% di loro ha lavorato di piu', mentre per i dipendenti la percentuale è il 4%.