Sviluppo sostenibile, tornano le "Voci sul futuro"

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il futuro delle imprese, il cibo, le città di domani, la ricerca e la diversità di genere, l'educazione, la democrazia di domani. Tornano con 5 appuntamenti le "Voci sul futuro", gli incontri in streaming realizzati da ANSA e ASviS in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile.

A dialogare con i giornalisti dell'ANSA e il direttore scientifico dell'ASviS Enrico Giovannini in questa quarta edizione saranno: Stefan Crets, Executive Director Csr Europe (il 4 maggio); Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao (il 5 maggio); Stefano Boeri, architetto, urbanista e teorico dell'architettura (10 maggio); Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale (11 maggio); Stefania Giannini, Vicedirettore generale Unesco (17 maggio); Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer, European Space Agency (Esa) (18 maggio).

Anche questa edizione di "Voci sul futuro" è realizzata in collaborazione con A2A. Tutti i dialoghi sono trasmessi alle 14 sul sito dell'ANSA, su quello dell'ASviS e sui canali sociale dell'Agenzia e dell'Asssociazione per lo sviluppo sostenibile.

(ANSA).