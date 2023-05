Unicredit oltre le attese nel trimestre, utile a 2,1 miliardi

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Unicredit archivia il primo trimestre da record con utili per 2,1 miliardi di euro. Gli analisti si attendevano 1,3 miliardi. I ricavi ammontano a 5,8 miliardi di euro, con un aumento del 56,5% anno su anno.

"Pur rimanendo vigili, siamo anche fiduciosi di poter continuare a garantire, per il futuro prossimo, una crescita della redditività costante e di elevata qualità, con una base costi e costo del rischio strutturalmente ridotti", dice il ceo di Unicredit, Andrea Orcel a commento dei risultati del trimestre.

"Finora l'Europa ha dimostrato una buona tenuta rispetto agli shock esogeni e ai periodi di maggiore incertezza. In Unicredit abbiamo previsto uno scenario macroeconomico difficile e ci siamo preparati rafforzando le linee di difesa e adottando azioni preventive al fine di salvaguardare la nostra performance futura", aggiunge. (ANSA).