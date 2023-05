Mimit, un francobollo per i 100 anni di Felce Azzurra

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - In occasione del centesimo anniversario di "Felce Azzurra", si è tenuta la cerimonia di emissione del francobollo dedicato allo storico marchio italiano a Palazzo Piacentini. Lo comunica il ministero delle imprese e del made in Italy in una nota. "Oggi abbiamo celebrato una icona del made in Italy nel mondo. Tradizione, storia, territorio, persone: tutti questi valori sono racchiusi nell'emissione filatelica che celebra i cento anni di Felce Azzurra", commenta il ministro Adolfo Urso.

La storia di Felce Azzurra nasce nel 1923, quando Luigi Paglieri e il figlio Lodovico crearono ad Alessandria l'Acqua di Colonia Felce Azzurra, un successo commerciale la cui ricetta viene custodita segretamente e tramandata da sei generazioni. Il francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e diffuso da Poste Italiane in 270.000 esemplari, ha come protagonista la bambina del talco Felce Azzurra dei manifesti pubblicitari degli anni '50, opera dell'artista italiano Gino Boccasile e reinterpretata in occasione dei cent'anni.

Alla cerimonia di annullo filatelico hanno partecipato il ministro Urso, la sottosegretario Fausta Bergamotto che ha rimarcato la capacità imprenditoriale e la competitività di una azienda "eccellenza economica del Paese", i rappresentati della Paglieri, il responsabile filatelia di Poste Italiane, Giovanni Machetti e il responsabile dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Massimo Masullo. (ANSA).