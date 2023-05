Borsa: listini deboli in Europa, futures in rosso, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Borse europee deboli dopo il ponte del 1 maggio, con la sola eccezione di Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%). Arretrano invece Parigi (-0,71%), Madrid (-0,52%), Francoforte (-0,45%) e Londra (-0,18%), con i futures Usa in calo. Gli occhi sono puntati sulle decisioni che prenderanno sui tassi tra due giorni la Fed e il giorno successivo la Bce.

Quest'ultima in particolare potrebbe alzare i tassi anche di mezzo punto dopo il dato sull'inflazione nell'Ue, che in aprile è tornata a salire (7% contro il 6,9% di marzo).

Salgono nel contempo i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 188,2 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 9,5 punti al 4,26% e quello tedesco di 7 punti al 2,37%, mentre cala di 2,5 punti quello Usa al 3,54%. In ribasso le quotazioni del greggio (Wti -0,3% a 75,44 dollari al barile), dell'oro (-0,1% a 1,986,3 dollari l'oncia) e del gas (-2,53% a 37,85 euro al MWh), mentre si rafforza il dollaro a 0,91 euro e 0,0 sterline.

In rialzo il comparto dei semiconduttori con Infineon (+3,33%), spinta dagli analisti di Bernstein a due giorni dalla trimestrale. Ne traggono avantaggio anche Stm (+2,55%) in Piazza Affari e la rivale Asm International (+2,01%). Effetto conti trimestrali su Bp (-5,69%), con ripercussioni anche su TotalEnergies (-2,14%), Shell (-1,23%) ed Eni (-1,54%). Poco mossi gli automobilistici Stellantis (+0,23%)e Bmw (-0,32%).

Positiva Volkswagen (+1%), deboli invece Volvo (-2,11%) e Renault (-0,12%). Effetto conti trimestrali su Hsbc (+5,44%), bene Mps (+3,11%), Unicredit (+2,52%) e Bper (+1,81%). Più caute Banco Bpm (+1,11%) e Intesa (+0,55%). (ANSA).