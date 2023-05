Giorgetti, incredibili polemiche per aver dato più soldi

"E' incredibile come possano esserci polemiche dopo un provvedimento che ha messo soldi in più nelle tasche degli italiani. Abbiamo raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo fiscale. Per noi questa è la priorità". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di Fabio Rolfi.

"Lo spread è diminuito, abbiamo i conti a posto, oggi abbiamo dato un grande sconto fiscale soprattutto ai lavoratori dipendenti più in difficoltà. Spiace per la sinistra ma con noi al governo va tutto bene", sono le parole pronunciate dal ministro dell'Economia a Brescia con tutti i ministri della Lega per sostenere la candidatura di Rolfi.