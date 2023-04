Pil acquisito 2023 già a +0,8%, nel Def è +1%

Con la stima preliminare sul Pil del primo trimestre diffusa oggi dall'Istat (+0,5% sul trimestre precedente e +1,8% tendenziale), la variazione acquisita per il 2023 (cioè quella che si otterrebbe se nei prossimi trimestri la variazione del Pil fosse nulla) è già al +0,8%, cioè poco sotto le stime indicate dal governo nel Def. Le previsioni per quest'anno contenute nel Documento di economia e finanza sono +0,9% nel quadro tendenziale (cioè a politiche invariate) e +1% in quello programmatico (che tiene conto delle misure che l'esecutivo intende adottare).

Ecco di seguito le stime del quadro programmatico contenuto nell'attuale versione del Documento di Economia e Finanza (Def).



2022 2023 2024 2025 2026

Pil +3,7 +1,0 +1,5 +1,3 +1,1

Deficit 8,0 4,5 3,7 3,0 2,5

Debito 144,4 142,1 141,4 140,9 140,4