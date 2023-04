Analisti,'bene utili banche italiane, pesa Tltro e debito'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Le principali banche italiane si avviano a presentare utili in decisa crescita nel primo trimestre che potrebbero portare a una crescita media dei profitti del 20% nel 2023 ma sui bilanci potrebbero pesare i rischi dalla quota detenuta di titoli di stato (circa 470 miliardi di euro) e dall'aumento dei costi della raccolta dovuti alla fine del programma Tltro della Bce. E' quanto scrivono gli analisti di Bloomberg in un focus dedicato alle sei principali banche, sottolineando come un'attenzione particolare dovrà essere posta sulla tenuta dei depositi e la crescita dei crediti deteriorati.

In particolare il rapporto rileva come gli utili del campione potrebbero crescere quest'anno a 15 miliardi di euro. Tuttavia la restituzione dei fondi Tltro (peraltro già in corso) al quale hanno fortemente attinto i nostri istituti, provocherà un aumento dei costi del funding. Fra i punti di forza ma comunque da monitorare c'è poi la base di depositi, costituita per il 76% da famiglie e per la maggior parte sotto i 100mila euro, giudicata più stabile rispetto a quelli corporate e perciò meno soggetta a deflussi, l'elemento caratteristico delle ultime crisi bancarie. (ANSA).