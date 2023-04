Un Cdm il primo maggio per tagliare il cuneo

Si terrà il primo maggio una nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare il decreto legge con il nuovo annunciato taglio del cuneo fiscale. L'ordine del giorno non è ancora stato definito e allo studio ci sono anche le altre misure sul lavoro.



Due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota. Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023.