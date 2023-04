L'agenzia S&P conferma il rating 'BBB' dell'Italia con outlook stabile. E' quanto emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia.

"La crescita economica decellererà nel 2023 con l'inflazione e la stretta delle condizioni di credito, prima di recuperare nel 2024". Lo afferma S&P, sottolineando che il consolidamento di bilancio sarà probabilmente graduale e contingente alla crescita e alle pressioni politiche. L'agenzia di rating prevede un pil in aumento quest'anno dello 0,4% dopo il +3,7% del 2022. L'elaborazione della legge di bilancio 2024 "sarà importante per valutare l'impegno del bilancio alla prudenza fiscale". Lo afferma S&P in una nota, sottolineando come da quando è stata eletta, la premier Giorgia Meloni ha "seguito un approccio moderato e pragmatico in relazione all'Europa e alla politica di bilancio".

S&P ritiene che le attuali preoccupazioni sulla salute di Silvio Berlusconi abbiano "limitati rischi politici".