Conti record per il gruppo Percassi, ricavi a 1,3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Risultati record nel 2022 per Odissea, holding di Antonio Percassi con attività che spaziano dai cosmetici di Kiko al fashion, dal retail al real estate fino al calcio con l'Atalanta. Lo scorso esercizio, si legge in una nota, si è chiuso con ricavi per 1,3 miliardi di euro, in crescita del 33% sul 2021, e una redditività operativa (ebitda) salita del 17% sopra i 200 milioni, spinta da tutti i segmenti di business, con il beauty (+42%) e il retail (+56%) che hanno dato il contributo maggiore.

"I risultati raggiunti dal gruppo nel 2022 sono stati i più alti della nostra storia, e non solo a livello di ricavi, ma anche di redditività e di kpi patrimoniali (indicatori chiave di performance, ndr), dimostrando la solidità del nostro modello di business" e la "bontà delle scelte fatte negli ultimi anni, che sono state focalizzate su investimenti che stanno generando una redditività sostenibile nel tempo, in aree ad alto valore aggiunto e fortemente innovative", ha dichiarato il presidente Antonio Percassi, il cui gruppo opera in 62 Paesi, con oltre 1.200 punti vendita, e circa 10.000 dipendenti, di cui circa la metà all'estero.

"Queste azioni - aggiunge Percassi - consentiranno inoltre di crescere ulteriormente nel 2023, quando il Gruppo Percassi punterà a superare a livello aggregato ricavi netti di circa 1,4 miliardi di euro, con una redditività ulteriormente in crescita rispetto al 2022". (ANSA).