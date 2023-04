Bankitalia, a febbraio tassi dei nuovi mutui oltre il 4%

Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg). E' quanto si legge nei dati pubblicati dalla Banca d'Italia secondo cui i tassi si sono collocati al 4,12% (3,95 in gennaio). Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente).