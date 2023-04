Pontecorvo, a Leonardo dopo una storia diplomatica

Nato a Bangkok, in Thailandia, il 17 febbraio del 1957, Stefano Pontecorvo, appena nominato presidente del consiglio d'amministrazione di Leonardo, vanta una lunga esperienza nelle relazioni internazionali e nelle diplomazie mondiali. E' infatti entrato nella carriera diplomatica nel 1985.

Dal 2013 al 2015 ha invece lavorato in qualità di consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, operando su questioni politico-militari della Nato, incluso l'Afghanistan.

Tra i suoi precedenti incarichi figurano anche quello di vice capo missione presso le ambasciate d'Italia a Londra e Mosca.

Stefano Pontecorvo come diplomatico con grande esperienza ha anche operato nelle regioni più calde, già ambasciatore d'Italia in Pakistan, dal giugno del 2020 è Senior civilian representative della Nato in Afghanistan su nomina del segretario generale dell'Organizzazione militare atlantica, Jens Stoltenberg.