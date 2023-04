Via libera dei soci di Unicredit al compenso di Orcel

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L'assemblea di Unicredit ha dato il via libera alla nuova politica di remunerazione che riguarda 935 top manager del gruppo. Il compenso dell'amministratore delegato Andrea Orcel sarà così di 9,75 milioni tra fisso e variabile se supererà nel 2023 i target. Alla proposta ha dato l'ok il 69,10% del capitale presente. "Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per il supporto degli azionisti per tutte le proposte sottoposte al loro voto e in particolare per la nuova politica sulla remunerazione che è stata concepita per raggiungere fondamentalmente due obiettivi: in primo luogo, rafforzare la nostra cultura della performance e incentivare l'eccellenza, in secondo luogo, garantire un totale allineamento di interessi di lungo periodo tra management e azionisti", sottolinea in una nota il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan.

"Riteniamo particolarmente significativo aver raggiunto questo risultato nonostante diverse speculazioni mediatiche sul tema della remunerazione. Questo è la prova dell'impegno dei nostri azionisti a riconoscere e apprezzare le nuove politiche per quello che sono, dimostrando che il successo di UniCredit sarà davvero collettivo", aggiunge il presidente del gruppo.

