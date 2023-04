Huawei: a picco utili 2022, sconta la stretta Usa sull'hi-tech

(ANSA) - PECHINO, 31 MAR - Huawei ha registrato un utile netto per il 2022 di 35,6 miliardi di yuan (circa 5,2 miliardi di dollari), pari a un calo annuo del 68,7%, il più grande mai segnato dalla società di Shenzhen dopo la stretta Usa sull'export hi-tech. Il gruppo, in una nota, ha lamentato come fattori del calo dei profitti anche l'aumento dei prezzi delle materie prime, i restrizioni cinesi anti-pandemia e l'utile una tantum legato alla vendita di Honor. Dall'1 aprile, Meng Wanzhou, a capo delle finanza e al centro del braccio di ferro diplomatico tra Usa e Cina dopo il suo arresto a Vancouver, ricoprirà la carica di presidente a rotazione per sei mesi.

