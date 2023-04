Borsa: Europa in lieve rialzo con prezzi Usa, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente in leggero aumento dopo i dati dagli Stati Uniti sulla spesa personale e l'inflazione misurata dall'indice Pce: l'avvio di Wall street non ha cambiato il clima e la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,6%, seguita da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. Milano sale con Londra e Madrid dello 0,4%, mentre Amsterdam cresce dello 0,3%.

In calo invece di oltre un punto percentuale gli indici di Mosca, nonostante il gas corra sul mercato di Amsterdam dopo un avvio debole a 47 euro al Megawattora con un aumento del 9%, soprattutto su previsioni meteo di un aprile più freddo delle stime precedenti negli Stati Uniti e in parte in Europa. In crescita anche il petrolio, che tiene quota 75 dollari al barile. In calo la tensione sui titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,13% e lo spread con la Germania a quota 181.

In questo clima, in Piazza Affari spiccano Moncler ed Erg, che salgono di oltre due punti percentuali. Positiva dello 0,8% Tim, qualche vendita su Banco Bpm (-1,4%) e Fineco, che cede l'1,7%. In Europa attorno alla parità i titoli Deutsche Bank, Ubs e Credit Suisse. (ANSA).