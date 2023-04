Adepp, '11 Casse detengono 25,3% del capitale di Bankitalia'

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Dalla riforma della disciplina del capitale del 2013 ad oggi, 11 Casse di previdenza associate all'Adepp hanno compiuto significativi investimenti nel capitale della Banca d'Italia, detenendone ora, complessivamente, oltre il 25,3%". È un passaggio dell'intervento che il vicepresidente dell'Associazione degli Enti previdenziali dei professionisti e presidente di Inarcassa (archiettti e ingegneri) Giuseppe Santoro ha appena tenuto in occasione della 129/esima assemblea annuale dell'Istituto di via Nazionale, esprimendo, "a nome di tutte le Casse associate all'Adepp, l'apprezzamento per il bilancio dell'esercizio 2022".

Per Santoro, infatti, "anche in un contesto caratterizzato dal diverso orientamento di politica monetaria assunto in corso d'anno", Bankitalia "ha conseguito positive risultanze reddituali, che consentono il proseguimento dell'azione di rafforzamento patrimoniale e la previsione, nel solco di quanto fatto negli anni passati, di un dividendo che giudichiamo congruo". (ANSA).