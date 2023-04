Wsj, 'Big Tech più fredda sul metaverso, rallenta la corsa'

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - La corsa al metaverso si scontra con la realtà. Se fino a due anni fa era al centro delle aspirazioni di Big Tech, ora è stata accantonata. Walt Disney ha chiuso la sua sua divisione che si occupava dello sviluppo delle strategie per il metaverso, e Microsoft - riporta il Wall Street Journal - ha di recente messo fine alla piattaforma social di realtà virtuale che aveva acquistato nel 2017. Anche Mark Zuckerberg, che ha cambiato il nome di Facebook in Meta per mostrare la sua serietà sul progetto, nell'ultima conference call con gli analisti si è dedicato di più sull'intelligenza artificiale. La freddezza nei confronti del metaverso è confermato poi dal crollo dei prezzi immobiliari nei mondi online. Solo su Decentraland il prezzo medio di vendita di un terreno è sceso di circa il 90% rispetto a un anno fa. (ANSA).