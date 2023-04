Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,36%)

(ANSA) - TOKYO, 30 MAR - La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in calo, nonostante la ripresa del mercato azionario statunitense, con gli investitori che guardano al pagamento dei dividendi in corrispondenza della chiusura di domani dell'anno fiscale in Giappone. L'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,36% a quota 27.782,93, con una flessione di 100 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 132,40, e perde terreno sull'euro a 143,60. (ANSA).